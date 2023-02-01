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Член иранского парламента Мешкини: атака дронов в Исфахане не останется без ответа

Член иранского парламента Мешкини: атака дронов в Исфахане не останется без ответа

Иран ответит на атаку объекта минобороны в Исфахане. Об этом РИА Новости заявил Махмуд Аббасзаде Мешкини, представитель комиссии парламента по внешней политике и национальной безопасности.

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