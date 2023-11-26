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Добрый Мир

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Европа забыла, что русские всегда приходят за своим

Европа забыла, что русские всегда приходят за своим

PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS 17K прочитали Тем странам, которые сейчас активно выступают за изъятие российских средств, замороженных на иностранных счетах, не лишне вспомнить слова Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своими деньгами", считает экономист, писатель Александр Лежава.

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