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Царьград

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Алексей Миронов сообщил о росте мошенничества в здравоохранении

Алексей Миронов сообщил о росте мошенничества в здравоохранении

В первой половине 2026 года атаки на сферу здравоохранения увеличились в 1,4 раза. Эксперт Алексей Миронов предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за клиники и страховые компании, чтобы похитить данные, используя фишинговые схемы.

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