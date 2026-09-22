Алексей Миронов сообщил о росте мошенничества в здравоохранении

В первой половине 2026 года атаки на сферу здравоохранения увеличились в 1,4 раза. Эксперт Алексей Миронов предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за клиники и страховые компании, чтобы похитить данные, используя фишинговые схемы.