Труп избитого 57-летнего мужчины нашли в частном доме в Борисоглебске

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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