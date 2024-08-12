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Воронежские новости

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Труп избитого 57-летнего мужчины нашли в частном доме в Борисоглебске

Труп избитого 57-летнего мужчины нашли в частном доме в Борисоглебске

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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