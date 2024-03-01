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Русские и англичане добили "убогих" в суде. Лондон обязал финнов раскошелиться на $300 миллионов в пользу "Росатома"

Русские и англичане добили "убогих" в суде. Лондон обязал финнов раскошелиться на $300 миллионов в пользу "Росатома"

Вчера 20K прочитали Запад в отношении России ведет себя как явное зло, однако это зло многоликое.

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