Перебросив резервы для атаки на курскую землю, Киев ослабил основную свою линию обороны на Донбассе. Российские штурмовики продавливают позиции противника на главных направлениях — в Часовом Яре, в Торецке, где бои уже идут в городской застройке, в направлении Курахово и, наконец, Покровска.
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