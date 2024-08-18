Фатальное решение: Киев ослабил линию обороны ради «курской провокации»

Перебросив резервы для атаки на курскую землю, Киев ослабил основную свою линию обороны на Донбассе. Российские штурмовики продавливают позиции противника на главных направлениях — в Часовом Яре, в Торецке, где бои уже идут в городской застройке, в направлении Курахово и, наконец, Покровска.