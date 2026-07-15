Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА

Вооруженные Силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной сети, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также места хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия.
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