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Царьград

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Пожар в Великом Новгороде: центральный рынок охвачен огнем в 800 кв. м.

Пожар в Великом Новгороде: центральный рынок охвачен огнем в 800 кв. м.

На центральном рынке Великого Новгорода вспыхнул пожар, охвативший 800 кв. м. Развернутые работы МЧС по тушению были осложнены сильным задымлением.

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