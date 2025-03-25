Жителю Альметьевска вынесли приговор за незаконную перепродажу табака на 5,2 млн

В Альметьевске суд вынес приговор 65-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.
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