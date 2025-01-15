Российские силы нанесли ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по территории нашей страны, а также попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.
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