«Плохие новости для Киева»: В США прокомментировали удар дрона «Ланцет» по истребителю МиГ-29 ВС ВСУ под Кривым Рогом

Российские войска получили на вооружение новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной дальностью поражения, такой вывод сделан после появления кадров удара российского барражирующего боеприпаса по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области.