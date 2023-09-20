«Плохие новости для Киева»: В США прокомментировали удар дрона «Ланцет» по истребителю МиГ-29 ВС ВСУ под Кривым Рогом

Российские войска получили на вооружение новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной дальностью поражения, такой вывод сделан после появления кадров удара российского барражирующего боеприпаса по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области.
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