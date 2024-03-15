Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Показатель был превышен в первые часы голосования Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов сообщил журналистам, что жители столицы проявляют высокий интерес к выборам.
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