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Федун про 1:0 «Спартака» с «Динамо»: «Будь Промес поудачливее, счет мог быть крупным»

Федун про 1:0 «Спартака» с «Динамо»: «Будь Промес поудачливее, счет мог быть крупным»

«Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся [в защиту] слева.

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