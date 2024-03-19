Хвалёные "Пэтриоты" уже не спасают: Удар русского "Искандера" развеял мифы о силе НАТО

Русский ракетный комплекс поразил пункт командования ВСУ и иностранных наёмников в гостинице "Мрия". Ранее мы сообщали о потерях только среди французов, однако по прошествии времени проявилось большое количество интересных деталей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии