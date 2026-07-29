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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим просит «Милан» купить Хейбьерга. Хавбек «Марселя» обойдется в 10–15 млн евро (Calciomercato)

Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в « Милан ». Как сообщает Calciomercato, подписать полузащитника « Марселя » просит новый главный тренер Рубен Аморим.

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