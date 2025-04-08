Боевая подготовка штурмовых подразделений 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.
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Боевая подготовка штурмовых подразделений 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.
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