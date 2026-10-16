С 2027 года иностранцам, нанимающимся к физическим лицам в Новосибирской области, придётся оформлять трудовой патент, годовая стоимость которого составит 17 076,1 рубля, тогда как патент для работающих у юрлиц подорожает до 12 053,6 рубля.
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