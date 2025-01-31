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«Я поставил ее на колени и застрелил»: боевик ВСУ рассказал о массовых казнях в Курской области

Украинский военный Евгений Фабрисенко, попавший в российский плен, рассказал, как он и четверо его сослуживцев насиловали и убивали жителей села Русское Поречное в Курской области, видео допроса опубликовало РИА Новости.

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