Что стало с тремя дочерьми Соньки Золотой Ручки

Её называли королевой воров и авантюристов. Софья Блювштейн, вошедшая в историю как Сонька Золотая Ручка, была женщиной-легендой, чьи похождения будоражили воображение современников и до сих пор служат сюжетом для книг и фильмов.
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