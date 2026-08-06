Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что стало с тремя дочерьми Соньки Золотой Ручки

Её называли королевой воров и авантюристов. Софья Блювштейн, вошедшая в историю как Сонька Золотая Ручка, была женщиной-легендой, чьи похождения будоражили воображение современников и до сих пор служат сюжетом для книг и фильмов.

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