В Красногорске планируют построить две станции метро — «Красногорск» и «Изумрудные холмы». Их разместят на участке продления Рублево-Архангельской линии от станции «Новорижская».
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