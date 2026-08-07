Патрушев посетил авианосец "Атлантико" в Рио-де-Жанейро 7 августа

7 августа Николай Патрушев в Рио-де-Жанейро осмотрел авианосец "Атлантико". В ходе визита обсуждались обострение ситуации в Мировом океане и сотрудничество России и Бразилии в области морской логистики и стратегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии