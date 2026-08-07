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Царьград

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Патрушев посетил авианосец "Атлантико" в Рио-де-Жанейро 7 августа

Патрушев посетил авианосец "Атлантико" в Рио-де-Жанейро 7 августа

7 августа Николай Патрушев в Рио-де-Жанейро осмотрел авианосец "Атлантико". В ходе визита обсуждались обострение ситуации в Мировом океане и сотрудничество России и Бразилии в области морской логистики и стратегии.

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