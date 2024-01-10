Чешские зарисовки Было время, когда российский посол в Чехии Александр Змеевский был почётным гостем в Пражском Граде.
Чешский МИД решает судьбу российского посла
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Этих пиваньку с лавашом послать нах...
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3 час.
вага карлито
На Рус весне пишут что 7 семерых чехов прижмурили и это радует даже очень!))))
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3 час.
Valentina hohlova
ПОКА НАС ПОМОЯМИ НЕ зальют С НИЗУ доверху ничего в нашем миде и властей не сдвинется с места. в Чехии живет столько детей и внуков нашей власти что мы еще не помоями а слезами будетм умываться от этих внуков белочехов клепающих снаряды убивающих наших бойцов-героев.
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1 час.
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