Чешский МИД решает судьбу российского посла

На Рус весне пишут что 7 семерых чехов прижмурили и это радует даже очень!))))

Valentina hohlova

ПОКА НАС ПОМОЯМИ НЕ зальют С НИЗУ доверху ничего в нашем миде и властей не сдвинется с места. в Чехии живет столько детей и внуков нашей власти что мы еще не помоями а слезами будетм умываться от этих внуков белочехов клепающих снаряды убивающих наших бойцов-героев.