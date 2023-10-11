«Русские будут побеждать». Как ансамбль Александрова покорил мир

95 лет назад, 12 октября 1928 года, на сцену Центрального дома Красной армии вышло 12 человек — 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец, представившие зрителям действо с названием «История 22-й Краснодарской дивизии в песнях».
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