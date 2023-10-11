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«Русские будут побеждать». Как ансамбль Александрова покорил мир

«Русские будут побеждать». Как ансамбль Александрова покорил мир

95 лет назад, 12 октября 1928 года, на сцену Центрального дома Красной армии вышло 12 человек — 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец, представившие зрителям действо с названием «История 22-й Краснодарской дивизии в песнях».

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