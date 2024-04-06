«Женщины из СССР не были счастливыми. Я бы не хотела жить в те времена». Рассуждения современной девушки

А

Александр24

Что-то у автора в СССР все мужики пьяницы, лодыри, жёнам никогда не помогают, поэтому, мол, как советские женщины могли быть счастливыми. Эх, автор, автор! Мама-то почти во всём права, а что ж тогда у самой-то в этом "счастливом" поколении счастья нет? Муж изменил, развелась, у самой трудный период. Ну и где оно тут ваше счастье? А мы вот счастливо ( по обоюдному мнению с женой) дожили почти до золотой свадьбы, да и мои друзья, братья, знакомые вполне согласны с этим. Мы счастливые!