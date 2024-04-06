На днях у нас с мамой возник спор. Мама восхваляла времена СССР и восхищалась женщинами, которые все успевали и никогда не жаловались.
«Женщины из СССР не были счастливыми. Я бы не хотела жить в те времена». Рассуждения современной девушки
Комментарии
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Александр24
Что-то у автора в СССР все мужики пьяницы, лодыри, жёнам никогда не помогают, поэтому, мол, как советские женщины могли быть счастливыми. Эх, автор, автор! Мама-то почти во всём права, а что ж тогда у самой-то в этом "счастливом" поколении счастья нет? Муж изменил, развелась, у самой трудный период. Ну и где оно тут ваше счастье? А мы вот счастливо ( по обоюдному мнению с женой) дожили почти до золотой свадьбы, да и мои друзья, братья, знакомые вполне согласны с этим. Мы счастливые!
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8 час.
Лариса Пашкова
А я согласна с автором, в СССР женщинам жилось очень тяжело и уйти от мужа, если что-то не сложилось, фактически было некуда, вот и терпели годами.
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3 час.
Людмила Петрухина
Авторка( именно авторка, а не автор) статьи - Инфантильная особь. Мама права почти во всем. А эта вся изнылась исстрадалась. Так и будет до конца своей никчемной жизни искать себя, жалеть себя лелеять свои болячки. Но, при этом будет осуждать советских женщин и считать, что мы все были несчастными.
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1 час.
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