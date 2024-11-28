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Какие территории союза "раздарил" Ельцин в нетрезвом состоянии?

Какие территории союза "раздарил" Ельцин в нетрезвом состоянии?

Оглавление №5 Политический облик Ельцина№4 Ельцин и пиво№3 Беловьежье№2 Ельцин – ни дня без алкоголя№1 Другие подарки по пьяной лавочке «В Беловежской Пуще пили все, даже охрана!» Борис Ельцин, первый президент независимой России запомнился гражданам нашего государства, как сильно пьющий человек.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Христианское правило: О мертвых - или хорошее или ......! Что вы по могиле топчетесь? Вернуть назад не получится, плюнуть на могилу - невелика заслуга.
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4 час.
sa
svet alex
Вспоминать о нем тошно и противно!
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4 час.
Татьяна Кибишева
Сука он!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.

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