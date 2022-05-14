Политолог Михайлов связал изменение тактики ВС РФ с масштабным наступлением на Украине

Федеральное агентство новостей Изменение тактики Минобороны России в части ведения боевых действий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине свидетельствует о том, что у российского военного командования есть новый план по уничтожению противника.
Федеральное агентство новостей Изменение тактики Минобороны России в части ведения боевых действий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине свидетельствует о том, что у российского военного командования есть новый план по уничтожению противника.
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