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Политолог Михайлов связал изменение тактики ВС РФ с масштабным наступлением на Украине

Политолог Михайлов связал изменение тактики ВС РФ с масштабным наступлением на Украине

Федеральное агентство новостей Изменение тактики Минобороны России в части ведения боевых действий в ходе спецоперации ВС РФ на Украине свидетельствует о том, что у российского военного командования есть новый план по уничтожению противника.

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