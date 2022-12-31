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«Оставайтесь на первом месте даже в сложных временах». ЦСКА поздравил с Новым годом

«Оставайтесь на первом месте даже в сложных временах». ЦСКА поздравил с Новым годом

Игроки, тренеры и руководители ЦСКА поздравили с Новым годом. «Желаю оставаться на первом месте даже в сложных временах», – произнес главный тренер армейцев Эмил Райкович.

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