РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    У него есть волшебная палочка?))Трамп пообещал за...
  • Анастасия Гончарова
    все вы ублюдки найдете погибель свою в Российских землях!!!!!!!!На Украине расска...
  • viach
    🥸А я не осуждаю проводницу за то, что выбросила кота! Кто как не хозяин должен был его контролировать! Что, раз биле...Хозяин выброшенно...

В Госдуме призвали наказать выбросившую кота проводницу

В Госдуме призвали наказать выбросившую кота проводницу

РЕН ТВ Проводница, выбросившая кота Твикса, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, должна понести наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх