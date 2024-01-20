В Госдуме призвали наказать выбросившую кота проводницу

РЕН ТВ Проводница, выбросившая кота Твикса, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, должна понести наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Бурматов.