В Госдуме призвали наказать выбросившую кота проводницу

РЕН ТВ Проводница, выбросившая кота Твикса, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, должна понести наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Бурматов.
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