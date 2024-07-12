Академик Драпкина назвала топ-5 способов избавить свой рацион от вредных продуктов

Академик Оксана Драпкина бьет тревогу: ультрапереработанная еда - главный враг нашего здоровья. Но не паникуйте, есть план действий! Начните с внимательного изучения этикеток: длинный список ингредиентов - красный флаг.
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