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Царьград

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WP: ФБР нашло в доме стрелявшего в Трампа ещё одно подозрительное устройство

WP: ФБР нашло в доме стрелявшего в Трампа ещё одно подозрительное устройство

Его обнаружили при обыске после покушения.Второе "подозрительное" устройство обнаружили агенты ФБР в доме стрелка Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в стрельбе на митинге во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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