Завод "ДСК Приморье" приглашает на работу жителей Уссурийска

Завод "ДСК Приморье" приглашает на работу жителей Уссурийска

"Домостроительный комбинат Приморье" примет участие в Ярмарке вакансий (18+) в Уссурийске. Мероприятие состоится в эту пятницу, 16 сентября в Центре занятости населения.

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