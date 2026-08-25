ВС Швеции пытаются отобрать участок россиянина у подземной военной базы — армия подала заявку на экспроприацию объекта недвижимости близ Мускё, ссылаясь на угрозу нацбезопасности нахождение объекта в собственности гражданина России.
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