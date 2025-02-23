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Царьград

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Трамп уверен: Сделка по Украине состоится в ближайшие дни

Трамп уверен: Сделка по Украине состоится в ближайшие дни

Американский президент уверен в скорой сделке по завершению украинского конфликта.Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен, что сделка по конфликту на Украине будет достигнута уже на этой неделе.

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