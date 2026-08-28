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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Упадок Европы

Упадок Европы

Посмотрел по наводке Виктора Мараховского грустное видео про Вену, один из самых красивых городов мира и символ той самой благоустроенной Европы, которой уже больше нет.

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