Посмотрел по наводке Виктора Мараховского грустное видео про Вену, один из самых красивых городов мира и символ той самой благоустроенной Европы, которой уже больше нет.
Упадок Европы
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Посмотрел по наводке Виктора Мараховского грустное видео про Вену, один из самых красивых городов мира и символ той самой благоустроенной Европы, которой уже больше нет.
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