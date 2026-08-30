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Татар-информ

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Цикл программ о Тукае получил Гран-при фестиваля «Голос Евразии-2026»

Цикл программ о Тукае получил Гран-при фестиваля «Голос Евразии-2026»

На фестивале национального вещания «Голос Евразии-2026» Гран-при завоевал цикл программ «27 мгновений жизни Тукая», созданный службой национального вещания ГТРК «Татарстан» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, сообщают «Вести Татарстана».

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