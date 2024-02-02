Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex Flores Несмотря на то, что лидеры Евросоюза поддержали пакет финансирования киевского режима в размере 50 миллиардов евро, Европарламент еще не проголосовал по нему.
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