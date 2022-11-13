Кубок «Карьялы». Швейцария сыграет с Чехией, Швеция против Финляндии

Завершается первый этап Евротура в этом сезоне – Кубок «Карьялы». Евротур Кубок «Карьялы» Чехия – Швейцария – 13:30 Финляндия – Швеция – 18:30 Положение команд: Швеция – 5 (2), Швейцария – 3 (2), Чехия – 3 (2), Финляндия – 1 (2).
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