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Хакнем

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Ролевые игры в формировании ребёнка: почему полезно играть крышкой от кастрюли вместо руля

Ролевые игры в формировании ребёнка: почему полезно играть крышкой от кастрюли вместо руля

У вас произошло прекрасное событие — родился малыш! На первоначальном этапе после первых охов и ахов родители и родственники начинают думать, а чтобы они хотели вылепить из этого крохи? Да, именно вылепить, ведь каждый из родителей слышал, что заложишь — то получишь.

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