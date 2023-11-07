Ролевые игры в формировании ребёнка: почему полезно играть крышкой от кастрюли вместо руля

У вас произошло прекрасное событие — родился малыш! На первоначальном этапе после первых охов и ахов родители и родственники начинают думать, а чтобы они хотели вылепить из этого крохи? Да, именно вылепить, ведь каждый из родителей слышал, что заложишь — то получишь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии