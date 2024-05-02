Петербуржец, протащивший полицейского на капоте авто при изъятии алкоголя, пойдет под суд

Мужчина пытался скрыться во время задержания В Невском районе Петербурга будут судить местного жителя, который во время изъятия контрафактного алкоголя мужчина протащил сотрудника полиции на капоте машины.
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