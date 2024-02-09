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Шойгу провел совещание в зоне спецоперации

Шойгу провел совещание в зоне спецоперации

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск, где заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений.

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