Нынешняя "Докторская"

Состав: хрюнина, бурёнина, птичий концентрат, мышечная ткань молодых самцов, натуральный пальмовый желток, усилитель отрыжки, услюнитель, соль, консервант маргаринат натрия.
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Бред какой-то
Будут бедные беднеть, богатеи богатеть, государство- процветать, главное-говно продать!
Это не колбаса, а паштет приготовленный хрен знает чего и упакованный в целлофан. Но из-за марки стоит в 10 раз дороже чем просто паштет. А с Советской докторской она даже рядом не лежала.
Это точно!!!! Колбасы ( той советской нет ) вся колбаса от Володина.