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РЖАКА

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Нынешняя "Докторская"

Нынешняя "Докторская"

Состав: хрюнина, бурёнина, птичий концентрат, мышечная ткань молодых самцов, натуральный пальмовый желток, усилитель отрыжки, услюнитель, соль, консервант маргаринат натрия.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Это не колбаса, а паштет приготовленный хрен знает чего и упакованный в целлофан. Но из-за марки стоит в 10 раз дороже чем просто паштет. А с Советской докторской она даже рядом не лежала.