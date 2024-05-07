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В Астраханской области отчитались о результатах рейдов в отношении недобросовестных рыбаков

В Астраханской области отчитались о результатах рейдов в отношении недобросовестных рыбаков

В Астраханской области, которая ежегодно привлекает более миллиона туристов благодаря своей уникальной природе и богатым рыболовным традициям, ведутся активные межведомственные рейды по контролю за соблюдением правил рыболовства.

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