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Левандовского потрясла дисквалификация на 3 матча «Барсы» в Ла Лиге. Он ждал, что его первую желтую отменят

Роберта Левандовского потрясло решение о дисквалификации на 3 матча за «Барселону». Напомним, нападающий каталонцев был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте.

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