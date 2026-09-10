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Синоптик Тишковец: 11 сентября в Москве выпадет до 10 литров дождя на метр

Синоптик Тишковец: 11 сентября в Москве выпадет до 10 литров дождя на метр

Бабье лето в Московском регионе прервется 11 сентября. Пройдет сильный ливень. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об этом на шоу «Соловьев Live» .

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