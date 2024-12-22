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Скончался дублёр Михаила Боярского из "Трёх мушкетёров" Александр Пестов

Скончался дублёр Михаила Боярского из "Трёх мушкетёров" Александр Пестов

Известный актёр, каскадёр и постановщик трюков умер в возрасте 78 лет.Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России сообщила о том, что смерть Александр Александровича Пестова наступила 18 декабря 2024 года.

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