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Полезные советы

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Постпраздничный синдром: 4 способа перестать грустить после майских каникул

Постпраздничный синдром: 4 способа перестать грустить после майских каникул

Казалось бы, откуда упаднические настроения, если на улице стало тепло, все зазеленело и расцвело, было время для отдыха, встреч с друзьями, общения с родными? Но тем не менее психологи отмечают: число депрессий, суицидов и тревожных расстройств после праздников закономерно возрастает.

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