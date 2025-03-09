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Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы

Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы

t.me/Оперативный штаб - Краснодарский край Несколько новых выбросов мазута обнаружили на береговой линии Анапы во время мониторинга пляжей после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.

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