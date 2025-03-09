Новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы

t.me/Оперативный штаб - Краснодарский край Несколько новых выбросов мазута обнаружили на береговой линии Анапы во время мониторинга пляжей после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии