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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников проконтролировал ход строительства объектов здравоохранения

Андрей Травников проконтролировал ход строительства объектов здравоохранения

Строительная площадка блока помещений инженерных служб с лестнично-лифтовой группой в ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» – этот объект возводится в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

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