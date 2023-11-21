Западные СМИ считают, что Украина находится перед угрозой военного поражения в конфликте

В настоящее время риски для Украины в военном противостоянии с Россией значительно повысились. Такой позиции придерживается большинство западных средств массовой информации, анализирующих обстановку на фронте.
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