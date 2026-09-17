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Аргументы и Факты

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Карл III предупредил об «экзистенциальной опасности» ИИ

Карл III предупредил об «экзистенциальной опасности» ИИ

Король Великобритании Карл III призвал глав ведущих технологических компаний Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic учитывать «экзистенциальные опасности», связанные с тем, что искусственный интеллект (ИИ) может попасть «не в те руки».

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